Гомельские спасатели эвакуировали заблудившихся покупателей в ТЦ

Новости Беларуси. В Гомеле эвакуировали крупнейший торгово-развлекательный центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильного задымления на втором этаже сработали системы пожарной безопасности. Посетители и продавцы покинули здание довольно оперативно, однако в дыму спасатели обнаружили заблудившегося покупателя, ещё один человек оказался отрезан от путей эвакуации на крыше. Для его спасения был задействован автоподъёмник.

Всё это – сценарий учений МЧС, который местные спасатели отработали оперативно и слаженно.