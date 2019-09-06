Гомельские спасатели эвакуировали заблудившихся покупателей в ТЦ

Новости Беларуси. В Гомеле эвакуировали крупнейший торгово-развлекательный центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гомеле эвакуировали крупнейший торгово-развлекательный центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за сильного задымления на втором этаже сработали системы пожарной безопасности. Посетители и продавцы покинули здание довольно оперативно, однако в дыму спасатели обнаружили заблудившегося покупателя, ещё один человек оказался отрезан от путей эвакуации на крыше. Для его спасения был задействован автоподъёмник.
Всё это – сценарий учений МЧС, который местные спасатели отработали оперативно и слаженно.
Александр Асадчий, начальник Гомельского городского отдела по ЧС:
Были отработаны практические действия персонала, проведена оценка действий служб реагирования. В принципе эвакуация произошла до трёх минут. В норматив уложились. Общая оценка – «хорошо».
Специальные учения прошли в рамках Единого дня безопасности.