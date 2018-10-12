Футболисты Мамаев и Кокорин арестованы на два месяца

Новости России. Александр Мамаев, Павел Кокорин и его брат Кирилл арестованы до 8 декабря за драку в Москве.

Как сообщал РБК из зала суда, оба футболиста принесли извинения за свои действия и просили не арестовывать их. Фигуранты утверждали, что не планируют скрываться.

В то же время, следствие придерживалось мнения, что если Кокорина и Мамаева отпустить под подписку о невыезде, то футболисты смогут оказать давление на свидетелей и потерпевших.

Игрок «Краснодара» Мамаев и его коллега из «Зенита» Кокорин подозреваются в хулиганстве, совершённом группой лиц. Адвокаты мужчин заявили, что собираются обжаловать решение суда.

Ранее стало известно, что 8 октября в Москве произошла драка с участием Кокорина и Мамаева. Футболисты избили водителя ведущей одного из российских телеканалов, а затем вступили в конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.