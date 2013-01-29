СТВ сняло сюжет после жалобы на форуме про минскую химчистку

Новости Минска. «Быстро, бережно и качественно» — так рекламирует себя практически каждая отечественная химчистка. Поверив слогану, минчанка Юлия Довженко решила доверить одной из химчисток свой кожаный диван: последний дети Юлии разрисовали шариковой ручкой. Не решившись самостоятельно удалить детские иероглифы, женщина вызвала специалистов. Юлию заверили, что мастера высокого уровня и проблем не будет.

Юлия Довженко:

Восьмого числа приехали специалисты. Увидев диван, начали его чистить. Чистили моющим пылесосом, предварительно не сделав никаких проб. Диван начал в себя впитывать воду, специалисты прекратили работу, сказали, давайте подождем, пока высохнет.

С этого момента и начинается история. Когда диван высох, его было не узнать. Третья часть дивана, над которой собственно и трудились специалисты высокого уровня, в подтеках, разводах и пятнах, сама кожа стала жесткой. Юлия пришла в ужас и сразу же позвонила в химчистку. Женщину внимательно выслушали и отправили для экспертизы специалиста по оценке кожи.

Юлия Довженко:

Специалист приехал, развел руками, сказал, что ничего мы сделать не можем. Перекрасьте диван.

Совет толковый, но странный. Ведь диван предложили перекрасить за счет клиента, то есть Юлии. Возмущенная женщина снова позвонила в ООО «Территория клининга» и предложила решить вопрос мирным путем, без суда и следствия. Коль скоро мастера испортили диван, то пусть они и приведут его в надлежащий вид. В ответ Юлия услышала отказ. Мол, мы не виноваты, делайте все сами.

Юлия Довженко:

На контакт они не хотят идти. Я просила, чтобы меня связали с руководством, но был отказ. Никаких извинений, даже в устной форме, я не услышала.

Кстати, ориентировочная стоимость услуги — 250 тысяч рублей, а цена комплекта мягкой мебели, о котором идет речь — 3 тысячи евро. Диван сделан из искусственно состаренной кожи довольно тонкой выделки.

Однако специалисты из «Территории клининга» настолько были уверены в себе, что, не сделав никаких проб, сразу приступили к чистке, за что и поплатились. Точнее, пока поплатилась Юля.

Но если в химчистке полагают, что они ограничивают свою ответственность перед законом, то это глубокое заблуждение. После того, как Юлия Довженко отправит в адрес организации письменную претензию с требованием привести диван в первоначальное состояние, у «Территория клининга» будет 14 дней.

Елена Мойсейчик, юрист:

Если же исполнитель не устраняет причиненный вред имуществу потребителя, соответственно, потребитель, первое: вправе обратиться с исковым заявлением в суд и потребовать уже в судебном порядке устранения, либо если же потребитель не хочет связываться с исполнителем, может заявить другие требования. Например, возмещение своих убытков, если он обратиться в какую-либо стороннюю организацию.

Кстати, речь идет не только о диване, который, скорее всего, придется перетянуть, но и о комплекте в целом. Ведь диван - это часть гарнитура, в состав которого входит еще два кресла. Подобрать аналогичную кожу для перетяжки специалистам химчистки будет крайне сложно. Но даже если таковая и найдется, то перетянуть придется и два кресла. Ведь практически невозможно подобрать для дивана аналогичный по оттенку цвет, совпадающий с цветом кресел. Поэтому не исключено, что в случае невозможности привести диван в первоначальное состояние придется виновной стороне возместить двухкратную стоимость гарнитура с учетом его износа.