Фотопроект «Планета Беларусь» испортили вандалы

Новости Беларуси. Фотопроект на ограде парка Челюскинцев стал жертвой вандалов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Картины испортили граффити.

Экспозиция под открытым небом открылась на проспекте Независимости в сентябре 2018 года.