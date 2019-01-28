Фотопроект «Планета Беларусь» испортили вандалы

Новости Беларуси. Фотопроект на ограде парка Челюскинцев стал жертвой вандалов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Картины испортили граффити.
Новости Беларуси. Фотопроект на ограде парка Челюскинцев стал жертвой вандалов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Картины испортили граффити.
Экспозиция под открытым небом открылась на проспекте Независимости в сентябре 2018 года.
Здесь – 60 плакатов с белорусскими пейзажами и снимками из космоса. С десяток работ сейчас изувечены черной краской. Правоохранители Первомайского района проводят проверку.