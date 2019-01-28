Прямой эфир

Фотопроект «Планета Беларусь» испортили вандалы

28 января 2019 21:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фотопроект на ограде парка Челюскинцев стал жертвой вандалов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Картины испортили граффити.

Фотопроект «Планета Беларусь» испортили вандалы-1

Экспозиция под открытым небом открылась на проспекте Независимости в сентябре 2018 года.

Фотопроект «Планета Беларусь» испортили вандалы-4

Здесь – 60 плакатов с белорусскими пейзажами и снимками из космоса. С десяток работ сейчас изувечены черной краской. Правоохранители Первомайского района проводят проверку.

Фотопроект «Планета Беларусь» испортили вандалы-7

Фотопроект «Планета Беларусь» испортили вандалы-9

# Вандализм и живодерство # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ледяная ловушка. Лебедя со сломанным крылом спасли на реке Нёман
28 января 2019 19:18

Ледяная ловушка. Лебедя со сломанным крылом спасли на реке Нёман

«Хотел в лицо укусить, но я закрылась рукой»: пострадавшая о нападении бешеного волка в Столбцовском районе
28 января 2019 17:32

«Хотел в лицо укусить, но я закрылась рукой»: пострадавшая о нападении бешеного волка в Столбцовском районе

«Волк накинулся на меня, разодрал руку». Пострадавшая рассказала о нападении бешеной волчицы в Столбцах
28 января 2019 14:09

«Волк накинулся на меня, разодрал руку». Пострадавшая рассказала о нападении бешеной волчицы в Столбцах