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В Турции оползень сошел на стадион в разгар футбольного матча. Погибли 7 человек

29 января 2013 07:53
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Новости Турции. На юго-востоке Турции в разгар футбольного матча на стадион сошёл оползень. Жертвами оползня по меньшей мере стали 7 человек. В числе погибших оказались как игроки, так и зрители. Количество раненых уточняется. Один человек числится пропавшим без вести.

На месте ЧП работают оперативные службы города, ведется разбор завалов. По предварительной информации, оползень вызвали проливные дожди, которые не прекращались в регионе последние несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Природные явления

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