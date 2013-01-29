В Турции оползень сошел на стадион в разгар футбольного матча. Погибли 7 человек

Новости Турции. На юго-востоке Турции в разгар футбольного матча на стадион сошёл оползень. Жертвами оползня по меньшей мере стали 7 человек. В числе погибших оказались как игроки, так и зрители. Количество раненых уточняется. Один человек числится пропавшим без вести.

На месте ЧП работают оперативные службы города, ведется разбор завалов. По предварительной информации, оползень вызвали проливные дожди, которые не прекращались в регионе последние несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.