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Сгоревший ночной клуб в Бразилии работал без лицензии

29 января 2013 07:57
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Новости Бразилии. В бразильском городе Санта-Мария прошли первые церемонии прощаний с жертвами пожара в ночном клубе. В последний путь проводить 95 молодых людей и девушек собрался весь город.

Тем временем, в больницах медики продолжают бороться за жизнь остальных пострадавших. Состояние 75 врачи оценивают как крайне тяжелое.

По делу о гибели 233 человек задержаны два владельца заведения и музыканты группы, во время выступления которой начался пожар. Музыканты бразильской рок-группы уже публично признали свою вину. Им могут быть предъявлены обвинения в «непредумышленном» убийстве.

Сейчас полицейские пытаются воссоздать картину трагедии. Как стало известно, получить видеозаписи с камер наблюдения, установленных в клубе, стражам порядка не удалось. Есть основания полагать, что пленки либо уничтожены, либо камеры были не исправны. В ходе расследования также выяснилось, что клуб работал без лицензии – ее срок истек еще в августе прошлого года.

Огонь вспыхнул в ночь на воскресенье во время запуска в помещении фейерверка и буквально в считанные минуты охватил всё помещение. В клубе в тот момент, по разным данным, находилось до двух тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в клубе

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