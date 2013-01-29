Сгоревший ночной клуб в Бразилии работал без лицензии

Новости Бразилии. В бразильском городе Санта-Мария прошли первые церемонии прощаний с жертвами пожара в ночном клубе. В последний путь проводить 95 молодых людей и девушек собрался весь город.

Тем временем, в больницах медики продолжают бороться за жизнь остальных пострадавших. Состояние 75 врачи оценивают как крайне тяжелое.

По делу о гибели 233 человек задержаны два владельца заведения и музыканты группы, во время выступления которой начался пожар. Музыканты бразильской рок-группы уже публично признали свою вину. Им могут быть предъявлены обвинения в «непредумышленном» убийстве.

Сейчас полицейские пытаются воссоздать картину трагедии. Как стало известно, получить видеозаписи с камер наблюдения, установленных в клубе, стражам порядка не удалось. Есть основания полагать, что пленки либо уничтожены, либо камеры были не исправны. В ходе расследования также выяснилось, что клуб работал без лицензии – ее срок истек еще в августе прошлого года.

Огонь вспыхнул в ночь на воскресенье во время запуска в помещении фейерверка и буквально в считанные минуты охватил всё помещение. В клубе в тот момент, по разным данным, находилось до двух тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.