В тройном ДТП на МКАД пострадали четыре человека

Новости Беларуси. Вечером 31 мая на МКАД столкнулись два «Мерседеса» и «Пежо». Пострадали четыре человека.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Mercedes GL ехал в направлении Цны со стороны Долгиновского тракта.
Новости Беларуси. Вечером 31 мая на МКАД столкнулись два «Мерседеса» и «Пежо». Пострадали четыре человека.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Mercedes GL ехал в направлении Цны со стороны Долгиновского тракта.
Фото: Минское ГУМЧС
Во время движения автомобиль врезался в Peugeot 107, который отбросило в сторону, где произошло столкновение с Mercedes Gelandewagen.
Фото: Минское ГУМЧС
В результате аварии Peugeot выбросило за пределы дороги. 45-летняя водитель, а также её дети 6 и 3 лет получили лёгкие травмы. Ребята были на заднем сиденье в удерживающих устройствах. Помимо них пострадала 40-летняя пассажирка Peugeot.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: Минское ГУМЧС
По сведениям Минского ГУМЧС, водителями Mercedes GL и Mercedes Gelandewagen были 53-летний мужчина и 52-летний гражданин.
Фото: Минское ГУМЧС
Спасатели деблокировали из Peugeot 40-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с предположительным диагнозом «ЧМТ тяжёлой степени, закрытая травма грудной клетки, пневмоторакс справа, закрытая травма брюшной полости, травматический шок».
Весной 2018 года произошла авария в Минске.
В одной из машин были двое детей – подробности здесь.