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В тройном ДТП на МКАД пострадали четыре человека

01 июня 2018 10:53
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Новости Беларуси. Вечером 31 мая на МКАД столкнулись два «Мерседеса» и «Пежо». Пострадали четыре человека.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Mercedes GL ехал в направлении Цны со стороны Долгиновского тракта.  

В тройном ДТП на МКАД пострадали четыре человека-1

Фото: Минское ГУМЧС  

Во время движения автомобиль врезался в Peugeot 107, который отбросило в сторону, где произошло столкновение с Mercedes Gelandewagen.  

В тройном ДТП на МКАД пострадали четыре человека-4

Фото: Минское ГУМЧС  

В результате аварии Peugeot выбросило за пределы дороги. 45-летняя водитель, а также её дети 6 и 3 лет получили лёгкие травмы. Ребята были на заднем сиденье в удерживающих устройствах. Помимо них пострадала 40-летняя пассажирка Peugeot.  

По факту ДТП проводится проверка.  

В тройном ДТП на МКАД пострадали четыре человека-7

Фото: Минское ГУМЧС  

По сведениям Минского ГУМЧС, водителями Mercedes GL и Mercedes Gelandewagen были 53-летний мужчина и 52-летний гражданин.  

В тройном ДТП на МКАД пострадали четыре человека-10

Фото: Минское ГУМЧС  

Спасатели деблокировали из Peugeot 40-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с предположительным диагнозом «ЧМТ тяжёлой степени, закрытая травма грудной клетки, пневмоторакс справа, закрытая травма брюшной полости, травматический шок».  

Весной 2018 года произошла авария в Минске. 

В одной из машин были двое детей – подробности здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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