В тройном ДТП на МКАД пострадали четыре человека

Новости Беларуси. Вечером 31 мая на МКАД столкнулись два «Мерседеса» и «Пежо». Пострадали четыре человека. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Mercedes GL ехал в направлении Цны со стороны Долгиновского тракта.

Фото: Минское ГУМЧС

Во время движения автомобиль врезался в Peugeot 107, который отбросило в сторону, где произошло столкновение с Mercedes Gelandewagen.

Фото: Минское ГУМЧС

В результате аварии Peugeot выбросило за пределы дороги. 45-летняя водитель, а также её дети 6 и 3 лет получили лёгкие травмы. Ребята были на заднем сиденье в удерживающих устройствах. Помимо них пострадала 40-летняя пассажирка Peugeot. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: Минское ГУМЧС

По сведениям Минского ГУМЧС, водителями Mercedes GL и Mercedes Gelandewagen были 53-летний мужчина и 52-летний гражданин.

Фото: Минское ГУМЧС