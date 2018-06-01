30 спасателей и 8 единиц техники работали на пожаре ФОК в Миорах. Кадры с места ЧП

Возгорание началось в районе обрешетки кровли. На месте ЧП работали больше 30 спасателей и 8 единиц техники. Сотрудники были экстренно эвакуированы. Никто из них не пострадал.

ФОК в Миорах открыли в начале 2010 года. В здании есть сауна, баня, бассейн, тренажерные залы. Что же послужило причиной возгорания еще предстоит выяснить. К этому времени возгорание ликвидировано. На месте продолжают работать спасатели.