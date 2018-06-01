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Пьяный пенсионер сбил мать с 2-летним ребёнком на переходе в Минске. Возбуждено уголовное дело

01 июня 2018 10:03
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства аварии в Минске, в результате которой были травмированы два человека.

По информации СК, ДТП произошло вечером 31 мая. За рулем автомобиля Geely находился 74-летний мужчина. Он совершил наезд на 24-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора с 2-летним сыном.  

Пешеходы получили тяжелые травмы – здесь подробнее.  

Пострадавших доставили в медучреждение.   

Водитель был задержан. Он находился в нетрезвом состоянии. Ранее мужчина 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и был лишен права управления ТС за вождение в состоянии алкогольного опьянения.   

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения».  

Проводится ряд экспертиз. Устанавливаются обстоятельства аварии.  

Очевидцев ДТП или последующего поведения водителя просят сообщить по телефонам 8 017 389 54 06, 8 033 333 67 19 либо в оперативно-дежурную службу УСК по г. Минску: 8 017 389 55 55.  

# Авария в Минске # происшествия

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