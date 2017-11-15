Стрельба в Thomson Reuters в Гдыне: что известно о подозреваемом белорусе

Новости Беларуси. Уроженец белорусского Гродно Степан Свидерский задержан после инцидента со стрельбой в польском офисе агентства Thomson Reuters в Гдыне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло поздно вечером 14 ноября.

Один из сотрудников информационного бюро сделал два выстрела. Находившиеся в здании люди стали разбегаться. Один из сотрудников смог нанести нападавшему несколько ударов, затем нарушителя задержала полиция. В результате инцидента никто не пострадал. Позже выяснилось, что стрелявший – 30-летний гражданин Беларуси. В агентстве он работал с базой данных, был замкнутым и малообщительным.