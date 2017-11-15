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Мать белоруса, задержанного за стрельбу в офисе Reuters в Польше, прокомментировала случившееся

15 ноября 2017 12:20
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Новости Польши. Родственники белоруса Степана Свидерского, которого подозревают в стрельбе в офисе Thomson Reuters в Польше, не верят, что выстрелы были произведены специально.

В комментарии Sputnik.by мать белоруса рассказала свою версию произошедшего.

Из ее слов следует, что Степан хотел показать своему коллеге новое приобретенное оружие. Увидев его, у сотрудников офиса началась паника. В ходе потасовки было произведено несколько выстрелов.

Мать Степана Свидерского:
Для меня это удар. А что приключилось? Думаю, кто-то перепугался, отреагировал не так. Надо ехать и самой разбираться

Напомним, ранее эту версию озвучивал ряд польских изданий, также известно, что белорус является сотрудником редакции, где все произошло, увлекается оружием. На его странице в соцсетях есть кадры, на которых запечатлены разные виды оружия. Судя по подписям к фото, белорус принимает участие в конкурсах по стрельбе.

Степан является уроженцем Гродно. Ему 30 лет. В данный момент во всех обстоятельствах произошедшего разбираются польские правоохранители.

# Стрельба # Степан Свидерский

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