В Речицком районе автомобиль вылетел в Днепр, погибли два человека

В результате аварии погибли два человека – 27-летний и 33-летний мужчины. Их тела были подняты из реки вместе с утонувшим транспортным средством.

По информации МЧС, Audi, в котором находилось четверо мужчин, упала в Днепр. Водитель автомобиля не справился с управлением.

31-летний и 24-летний мужчины смогли выбраться из автомобиля самостоятельно.

Как сообщает наш корреспондент Александр Добриян, это происшествие пополнило череду страшных ДТП в Гомельской области, произошедших во вторник 14 ноября: ранее в тот же день в двух авариях (в Речицком и Мозырском районах) погибли три человека.

В распоряжении телеканала СТВ появилось видео, на котором запечатлена операция по излечению автомобиля из реки (подробнее).