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30-летний белорус стрелял в офисе Reuters в Польше?

15 ноября 2017 06:19
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Новости Польши. 30-летний мужчина стрелял в штаб-квартире Thomson Reuters в Гдыне. Как сообщает Radio Gdansk, со ссылкой на сотрудников, которые пожелали остаться анонимными, в девять вечера по минскому времени в офис зашел человек. Он был вооружен.

К счастью, никто не пострадал.

Люди, которые находились в здании, остановили нападавшего. По некоторым данным, стрелка обезвредил мужчина, он нанес ему несколько ударов.  Его передали полиции.

По информации полиции, стрелявший – гражданин Беларуси. Он работал в данном агентстве, занимался введением релизов компаний в базу данных.

Мать белоруса прокомментировала случившееся (смотрите здесь). 

Коллеги характеризуют его как замкнутого и малообщительного человека.

Gazeta Wyborcza сообщает, что мужчина увлекался стрельбой. Даже принимал участие в конкурсах стрелков.

Есть версия, что произошедшее – случайность.

Человек возвращался с тренировки и показал оружие одному из коллег. Когда люди увидели оружие – началась паника. При попытке обезвредить мужчину, было произведено несколько выстрелов.

Что нужно знать владельцу оружия в Беларуси? (подробнее). 

# Стрельба

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