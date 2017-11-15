30-летний белорус стрелял в офисе Reuters в Польше?

Новости Польши. 30-летний мужчина стрелял в штаб-квартире Thomson Reuters в Гдыне. Как сообщает Radio Gdansk, со ссылкой на сотрудников, которые пожелали остаться анонимными, в девять вечера по минскому времени в офис зашел человек. Он был вооружен.

К счастью, никто не пострадал.

Люди, которые находились в здании, остановили нападавшего. По некоторым данным, стрелка обезвредил мужчина, он нанес ему несколько ударов. Его передали полиции.



По информации полиции, стрелявший – гражданин Беларуси. Он работал в данном агентстве, занимался введением релизов компаний в базу данных.

Мать белоруса прокомментировала случившееся (смотрите здесь).

Коллеги характеризуют его как замкнутого и малообщительного человека.

Gazeta Wyborcza сообщает, что мужчина увлекался стрельбой. Даже принимал участие в конкурсах стрелков.

Есть версия, что произошедшее – случайность.

Человек возвращался с тренировки и показал оружие одному из коллег. Когда люди увидели оружие – началась паника. При попытке обезвредить мужчину, было произведено несколько выстрелов.