Более 17 тонн мяса на сумму свыше Br850 млн конфисковали у предпринимателя из Барановичей

Новости Беларуси. Груз на сумму свыше Br850 млн решением экономического суда Минской области конфискован у барановичского предпринимателя.

Как сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома, в конце апреля в Столбцовском районе правоохранительные органы задержали автопоезд «ДАФ» российской фирмы, в котором находилось 17,3 тонн мяса.

Как пояснил водитель фуры, мясо принадлежало индивидуальному предпринимателю из Баранович.

Никаких документов на перевозимый груз водитель предоставить не смог.

Пресс-служба УВД Минского облисполкома:

Сам ИП по телефону не смог пояснить, где и у кого он приобрел продовольствие, однако пообещал в ближайшее время подвезти необходимую документацию. Тем не менее, ни в тот день, ни в последующем он этого не сделал.



Конфискованная продукция на сумму более Br856 млн обращена в доход государства.