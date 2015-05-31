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Более 17 тонн мяса на сумму свыше Br850 млн конфисковали у предпринимателя из Барановичей

31 мая 2015 12:36
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Новости Беларуси. Груз на сумму свыше Br850 млн решением экономического суда Минской области конфискован у барановичского предпринимателя.

Как сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома, в конце апреля в Столбцовском районе правоохранительные органы задержали автопоезд «ДАФ» российской фирмы, в котором находилось 17,3 тонн мяса.

Как пояснил водитель фуры, мясо принадлежало индивидуальному предпринимателю из Баранович.

Никаких документов на перевозимый груз водитель предоставить не смог.

Пресс-служба УВД Минского облисполкома:
Сам ИП по телефону не смог пояснить, где и у кого он приобрел продовольствие, однако пообещал в ближайшее время подвезти необходимую документацию. Тем не менее, ни в тот день, ни в последующем он этого не сделал.

Конфискованная продукция на сумму более Br856 млн обращена в доход государства.

На предпринимателя наложен штраф в размере Br560 тысяч.

# происшествия # Конфискация

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