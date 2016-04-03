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Страшная авария в Минске: видео столкновения мотоцикла с маршруткой приобщили к материалам дела

03 апреля 2016 16:00
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Новости Беларуси. В распоряжении следствия появилась видеозапись момента столкновения мотоцикла с маршруткой.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). В рамках расследования осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в том числе видеозапись столкновения, которая приобщена к материалам уголовного дела. Назначен ряд экспертных исследований.

Погибшие в страшной аварии на Логойском тракте в Минске были братьями. Здесь подробности.

Страшная авария в Минске: видео столкновения мотоцикла с маршруткой приобщили к материалам дела-1

Напомним, в воскресенье около 10 часов утра произошла страшная авария на Логойском тракте в Минске. Мотоцикл Honda CBR-600 столкнулся с маршрутным такси Volkswagen Crafter, после чего произошло возгорание мотоцикла и микроавтобуса. Два человека, водитель и пассажир мотоцикла, погибли. Пассажир маршрутки доставлен в больницу.

Страшная авария в Минске: видео столкновения мотоцикла с маршруткой приобщили к материалам дела-4

По словам очевидцев, мотоциклист с пассажиром двигались со стороны въезда в город, а водитель маршрутного такси выполнял поворот налево.

Как рассказали в Следственном комитете, рассматривается несколько версий того, что произошло. Не исключено, что причина аварии так называемый «конфликт левого поворота». Здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Юлия Гончарова

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