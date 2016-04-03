Страшная авария в Минске: видео столкновения мотоцикла с маршруткой приобщили к материалам дела

Новости Беларуси. В распоряжении следствия появилась видеозапись момента столкновения мотоцикла с маршруткой.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). В рамках расследования осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в том числе видеозапись столкновения, которая приобщена к материалам уголовного дела. Назначен ряд экспертных исследований.
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