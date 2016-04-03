Очереди на границе с Литвой: в «Каменном логе» стоят 550 автомобилей, 220 – в «Беняконях»

Новости Беларуси. На белорусской границе с Литвой образовались огромные очереди из фур. Речь идёт о сотнях машин. Так, по последней информации в пункте пропуска «Каменный лог» скопилось 550 автомобилей, в «Беняконях» — 220. Большинство из них с российскими номерами.

Такая ситуация — следствие «логистических просчетов» перевозчиков, отмечают в Госпогранкомитете. Также одна из причин очередей – не урегулированные вопросы квот на грузоперевозки между Россией и Польшей.

Немаловажен и топливный аспект. Путь в Евросоюз через Литву более выгоден.

Дополним, на следующей неделе пункт пропуска «Каменный лог» будет работать не в полном объёме. С понедельника здесь начнётся краткосрочный ремонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.