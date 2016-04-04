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Погибшие в страшной аварии на Логойском тракте в Минске были братьями

04 апреля 2016 13:24
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Новости Беларуси. Авария на Логойском тракте унесла жизни двух молодых мужчин – водителя и пассажира мотоцикла. Как рассказали в УГАИ МВД Беларуси, погибшие – 28-летний минчанин и его двоюродный брат – 33-летний житель Лепеля.

Напомним, страшная авария на Логойском тракте в Минске произошла в воскресенье около 10 часов утра.

Мотоцикл Honda CBR-600 столкнулся с маршрутным такси Volkswagen Crafter, после чего произошло возгорание мотоцикла и микроавтобуса.

По словам очевидцев, мотоциклист с пассажиром двигались со стороны въезда в город, а водитель маршрутного такси выполнял поворот налево.

Как рассказали в Следственном комитете, рассматривается несколько версий того, что произошло. Не исключено, что причина аварии так называемый «конфликт левого поворота». Здесь подробнее.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Авария в Минске

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