Погибшие в страшной аварии на Логойском тракте в Минске были братьями

Новости Беларуси. Авария на Логойском тракте унесла жизни двух молодых мужчин – водителя и пассажира мотоцикла. Как рассказали в УГАИ МВД Беларуси, погибшие – 28-летний минчанин и его двоюродный брат – 33-летний житель Лепеля.

Напомним, страшная авария на Логойском тракте в Минске произошла в воскресенье около 10 часов утра.

Мотоцикл Honda CBR-600 столкнулся с маршрутным такси Volkswagen Crafter, после чего произошло возгорание мотоцикла и микроавтобуса.



По словам очевидцев, мотоциклист с пассажиром двигались со стороны въезда в город, а водитель маршрутного такси выполнял поворот налево.



Как рассказали в Следственном комитете, рассматривается несколько версий того, что произошло. Не исключено, что причина аварии так называемый «конфликт левого поворота». Здесь подробнее.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.