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«Конфликт левого поворота»: СК о возможной причине страшной аварии на Логойском тракте в Минске

03 апреля 2016 11:30
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Новости Беларуси. Трагедия в Минске. При столкновении маршрутки и мотоцикла два человека погибли. Авария произошла утром на пересечении Логойского тракта и улицы Гамарника.

По словам очевидцев, мотоциклист с пассажиром, которые погибли, двигались со стороны въезда в город, а водитель маршрутного такси выполнял поворот налево, когда произошло столкновение. Оно привело к возгоранию транспортных средств.

Погибшие в страшной аварии на Логойском тракте в Минске были братьями. Здесь подробности.

В микроавтобусе травмирован один пассажир. Он доставлен в больницу.

На месте продолжает работу следственная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц. Рассматривается несколько версий того, что здесь произошло. Не исключено, что это будет так называемый «конфликт левого поворота».

# происшествия # Аварии # Авария в Минске # Фотофакт # Александр Герасимов

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