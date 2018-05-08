Проводится проверка по факту смерти 11-летней девочки из Брагина

Новости Беларуси. 2 мая в Петриковской ЦРБ скончалась 11-летняя девочка.

Как сообщает УСК по Гомельской области, проводится проверка по факту смерти школьницы из городского посёлка Брагин. Назначена судмедэкспертиза.

Ранее стало известно, что ребёнок отдыхал в санатории «Птичь». В определённый момент девочке стало плохо. Школьницу доставили в реанимацию, где она скончалась.

В начале года в Несвиже произошла трагедия.

У шестимесячного малыша поднялась температура, родители вызвали скорую, но ребёнок скончался – здесь подробнее.