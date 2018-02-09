Прямой эфир

В Мозыре пограничники обнаружили 290 кг насвая

09 февраля 2018 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 8 февраля пограничники в Мозыре пресекли попытку распространения по территории Беларуси крупной партии насвая.

По сведениям Госпогранкомитета, в процессе осмотра металлического контейнера, который находился возле реки Припять, было найдено 290 кг насвая. Некурительный табак был расфасован по 29 мешкам. Выявлено, что вещество закупалось в РФ на Киевском рынке в Москве по 450 российских рублей за кг и незаконно ввозилось в Беларусь.

Задержан 27-летний белорус. В конце 2017 года гражданин уже задерживался за попытку провезти в рейсовом автобусе 120 кг бездымного табака.

Мужчина передан сотрудникам Мозырского РОВД.

Зимой прошлого года на границе с Литвой была задержана фура с наркотиками.

В автомобиле находилось более 350 кг гашиша – подробности здесь.

# происшествия # Наркотики # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Видеофакт: в Гродно белорус на Porsche с российскими номерами объехал светофор по газону
09 февраля 2018 07:52

Видеофакт: в Гродно белорус на Porsche с российскими номерами объехал светофор по газону

Напавший на сотрудника минского метро россиянин приговорён к трём месяцам ареста
09 февраля 2018 07:14

Напавший на сотрудника минского метро россиянин приговорён к трём месяцам ареста

Сложная обстановка на столичных магистралях: снег стал причиной нескольких аварий
08 февраля 2018 20:42

Сложная обстановка на столичных магистралях: снег стал причиной нескольких аварий