В Мозыре пограничники обнаружили 290 кг насвая

Новости Беларуси. 8 февраля пограничники в Мозыре пресекли попытку распространения по территории Беларуси крупной партии насвая.

По сведениям Госпогранкомитета, в процессе осмотра металлического контейнера, который находился возле реки Припять, было найдено 290 кг насвая. Некурительный табак был расфасован по 29 мешкам. Выявлено, что вещество закупалось в РФ на Киевском рынке в Москве по 450 российских рублей за кг и незаконно ввозилось в Беларусь.

Задержан 27-летний белорус. В конце 2017 года гражданин уже задерживался за попытку провезти в рейсовом автобусе 120 кг бездымного табака.

Мужчина передан сотрудникам Мозырского РОВД.

Зимой прошлого года на границе с Литвой была задержана фура с наркотиками.