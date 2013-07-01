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Столкновения в Египте между сторонниками и противниками правительства: 14 человек погибли, около 70 получили огнестрельные ранения

01 июля 2013 09:54
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Новости Египта. В Египте жертвами столкновений между сторонниками и противниками правительства, пришедшего после «Арабской весны», стали 14 человек. Около 70 человек получили огнестрельные ранения.

Этой ночью практически военные действия развернулись у здания штаб-квартиры «Братьев-мусульман» в Каире. Противники президента Египта Мухаммеда Мурси атаковали здание, забросав его камнями и бутылками с зажигательной смесью. Те в ответ открыли огонь из ружей. Полиция в конфликт вмешиваться не стала. Отмечу, что ситуация в стране остаётся крайне напряжённой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовые беспорядки # Массовые беспорядки в Египте

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