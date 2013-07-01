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В американском штате Аризона при тушении лесных пожаров погибли 19 человек

01 июля 2013 09:53
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Новости США. В американском штате Аризона при тушении лесных пожаров погибли 19 огнеборцев. Судьба шестерых - пока не известна. Огонь бушует в регионе уже трое суток, но в последние часы он принял катастрофические масштабы. В зоне пожара оказались 250 домов.

К настоящему моменту все жильцы эвакуированы и размещены во временных убежищах. Распространению огня способствует необычно высокая температура. В ряде районов она уже превысила отметку в 45 градусов по Цельсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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