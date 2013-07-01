Осиповичи: 23-летний житель закурил в машине и чуть не сгорел

Новости Беларуси. Курение в автомобиле могло стоить 23-летнему водителю жизни. Инцидент произошёл вчера вечером в Осиповичах. Сначала молодой человек выпил «горячительного» в салоне собственного ВАЗа, после чего решил покурить. В машине горе-курильщик уснул. А проснулся уже тогда, когда весь салон был охвачен пламенем.

В результате пожара уничтожен салон автомобиля, повреждены моторный и багажный отсеки. При самостоятельном тушении пожара до прибытия работников МЧС владелец получил термический ожог пламенем 2-3 степени 15 % тела. Сейчас он находится в больнице.

Неосторожность при курении – частая причина пожаров и возгораний в Беларуси. Напомним, непотушенная сигарета стала вероятной причиной серьёзного пожара в Мяделе. Тогда пожарным удалось спасти двух человек. Спасенные – хозяин квартиры, 57-летний мужчина, и его сын. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажного здания. В результате пожара повреждена мебель и потолок в двухкомнатной квартире (смотрите видео).