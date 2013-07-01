Артистка шоу du Soleil разбилась во время представления

Новости США. Сара Гийяр-Гийо, артистка шоу Сirque du Soleil, упала с высоты более чем в 15 метров. Трагедия произошла во время спектакля «Ка» в Лас-Вегасе. Со слов очевидцев, француженка забралась на край сцены и сняла страховочные тросы. После этого она сорвалась вниз. Сначала многие подумали, что это элемент шоу.

Очевидец трагедии:

Артистка упала прямо в яму за сценой, и все решили, что это часть представления. Но потом мы услышали крики и увидели, что она не поднимается.

Спустя несколько часов после падения, гимнастка скончалась в больнице. Женщина так и не пришла в сознание. Саре недавно исполнился 31 год, из них более 20 лет она занималась акробатикой. У женщины осталось двое детей.

По информации американских СМИ, это первый случай такой гибели артиста за всю историю Cirque du Soleil.



Ги Лалиберте, основатель Cirque du Soleil (сообщение в Facebook):

Я убит горем. Я хочу выразить мои искренние соболезнования семье. Все мы полностью опустошены в связи с этой новостью.

Напомним, в марте несчастный случай произошёл в московском цирке. Кенийский акробат, выступавший под куполом цирка, сорвался с 15-метровой высоты (смотрите видео). В октябре прошлого года Татьяна Тур, известная гимнастка, уроженка Беларуси, получила тяжелейшие травмы во время выступления в московском Центре циркового искусства. Выполняя сальто, 26-летняя гимнастка неудачно приземлилась, в результате чего получила переломы шейных позвонков.