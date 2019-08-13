В Двине найдено тело мужчины. Его личность установлена

Новости Беларуси. Мужчину, тело которого нашли в Западной Двине в Полоцке, опознали.

По информации УВД Витебского облисполкома, 10 июля в реке в Полоцке было найдено тело мужчины. К нему были привязаны гантель и чугунная сковородка общим весом более пяти килограммов.