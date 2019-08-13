В Двине найдено тело мужчины. Его личность установлена

Новости Беларуси. Мужчину, тело которого нашли в Западной Двине в Полоцке, опознали.
По информации УВД Витебского облисполкома, 10 июля в реке в Полоцке было найдено тело мужчины. К нему были привязаны гантель и чугунная сковородка общим весом более пяти килограммов.
Мужчину опознала родственница. Им оказался 56-летний житель Полоцка. Он сказал родственнице, что уедет, поэтому она его не искала.
Напомним, на теле мужчины после обнаружения не было следов насильственной смерти. У него в карманах находились носки и две ложки – здесь подробнее.