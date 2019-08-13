Прямой эфир

В Двине найдено тело мужчины. Его личность установлена

13 августа 2019 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мужчину, тело которого нашли в Западной Двине в Полоцке, опознали. 

По информации УВД Витебского облисполкома, 10 июля в реке в Полоцке было найдено тело мужчины. К нему были привязаны гантель и чугунная сковородка общим весом более пяти килограммов.

В Двине найдено тело мужчины. Его личность установлена-1

Мужчину опознала родственница. Им оказался 56-летний житель Полоцка. Он сказал родственнице, что уедет, поэтому она его не искала.

Напомним, на теле мужчины после обнаружения не было следов насильственной смерти. У него в карманах находились носки и две ложки – здесь подробнее.

# Утопления # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебском районе буксируемый Rover врезался в бетонный забор
13 августа 2019 07:07

В Витебском районе буксируемый Rover врезался в бетонный забор

На пожаре в Новополоцке была спасена 71-летняя пенсионерка
13 августа 2019 06:41

На пожаре в Новополоцке была спасена 71-летняя пенсионерка

Пожар в Столбцовском районе: мужчина госпитализирован с ожогами
12 августа 2019 20:53

Пожар в Столбцовском районе: мужчина госпитализирован с ожогами