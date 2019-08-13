Ходила в магазин. В Гомеле у женщины похитили карликовую таксу

Новости Беларуси. Вечером 10 августа в Гомеле у местной жительницы похитили таксу.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в субботу вечером в милицию обратилась гомельчанка. Заявительница рассказала, что она ходила в магазин за покупками. Свою собаку женщина оставила на улице, привязав к перилам. Когда потерпевшая вышла из торгового заведения, её карликовой таксы уже не было.

Правоохранители передали информацию о пропавшей собаке ближайшим нарядом. К месту инцидента направилась группа задержания Департамента охраны МВД. По пути следования сотрудники обратили внимание на мужчину и женщину, которые стояли в 150-200 метрах от магазина. С ними была такса.

Милиционеры попросили гражданина и гражданку пройти с ними к торговому заведению. Там хозяйка опознала таксу, а записи камер наблюдения магазина показали, что подозреваемые отвязали поводок и увели чужого питомца.

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