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Пригородный автобус съехал в кювет под Минском: пострадали 10 человек

31 мая 2019 18:20
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Новости Беларуси. В Минском районе пригородный автобус съехал в кювет. Пострадали три человека, они в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пригородный автобус съехал в кювет под Минском: пострадали 10 человек-1

Происшествие случилось днем около села Аронова Слобода. Неожиданно для всех автобус выехал через встречную полосу и остановился в поле.

Пригородный автобус съехал в кювет под Минском: пострадали 10 человек-4

По словам водителя, у него заклинило руль. В момент аварии в салоне находились 10 человек.

Пригородный автобус съехал в кювет под Минском: пострадали 10 человек-7

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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