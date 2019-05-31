Пригородный автобус съехал в кювет под Минском: пострадали 10 человек

Новости Беларуси. В Минском районе пригородный автобус съехал в кювет. Пострадали три человека, они в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минском районе пригородный автобус съехал в кювет. Пострадали три человека, они в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Происшествие случилось днем около села Аронова Слобода. Неожиданно для всех автобус выехал через встречную полосу и остановился в поле.
По словам водителя, у него заклинило руль. В момент аварии в салоне находились 10 человек.