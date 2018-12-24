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В Крупском районе столкнулись BMW и Nissan. Водитель погиб, 5-летняя девочка в больнице

24 декабря 2018 11:43
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Новости Беларуси. 23 декабря примерно в полпятого вечера возле деревни Карповка Крупского района произошло смертельное ДТП.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, 39-летний минчанин за рулём BMW 520i двигался по трассе М1. На 480 км машина оказалась на встречной полосе, где врезалась в Nissan X-Trail, которым управлял 32-летний минчан.  

В аварии несовместимые с жизнью травмы получил водитель BMW, 5-летняя пассажирка Nissan с телесными повреждениями доставлена в медучреждение. Отмечается, что девочка ехала на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве и была пристегнута ремнём безопасности.  

Водители тоже были пристёгнуты, их машины «переобуты» в зимние шины. Асфальт был обработан песко-соляной смесью.  

По факту случившегося ведётся проверка.  

Зимой 2018 года в Рогачёвском районе столкнулись Nissan и Audi.  

Погибли три человека – подробнее здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

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