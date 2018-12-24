В Крупском районе столкнулись BMW и Nissan. Водитель погиб, 5-летняя девочка в больнице

Новости Беларуси. 23 декабря примерно в полпятого вечера возле деревни Карповка Крупского района произошло смертельное ДТП.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, 39-летний минчанин за рулём BMW 520i двигался по трассе М1. На 480 км машина оказалась на встречной полосе, где врезалась в Nissan X-Trail, которым управлял 32-летний минчан.

В аварии несовместимые с жизнью травмы получил водитель BMW, 5-летняя пассажирка Nissan с телесными повреждениями доставлена в медучреждение. Отмечается, что девочка ехала на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве и была пристегнута ремнём безопасности.

Водители тоже были пристёгнуты, их машины «переобуты» в зимние шины. Асфальт был обработан песко-соляной смесью.

По факту случившегося ведётся проверка.

Зимой 2018 года в Рогачёвском районе столкнулись Nissan и Audi.