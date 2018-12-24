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В Бешенковичском районе из-за собаки столкнулись две фуры

24 декабря 2018 07:55
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Новости Беларуси. Днём 23 декабря в Бешенковичском районе из-за перебегавшей дорогу собаки произошло ДТП.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 35-летний водитель на автопоезде Volvo с полуприцепом Schmitz двигался по трассе М-3. На 237 км дороги перед фурой на проезжую часть выбежала собака, водитель экстренно затормозил, чтобы избежать наезда.  

В Бешенковичском районе из-за собаки столкнулись две фуры-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Водитель ехавшего за Volvo большегруза не успел среагировать, произошло столкновение. В аварии травмы получил 30-летний мужчина, который управлял врезавшейся фурой. Гражданин госпитализирован.  

В Бешенковичском районе из-за собаки столкнулись две фуры-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Уточняется, что оба водителя являются витеблянами.  

В Бешенковичском районе из-за собаки столкнулись две фуры-7

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Летом 2018 года из-за собаки произошла жуткая авария, в которой погиб 9-летний мальчик. 

В отношении отца погибшего было возбуждено уголовное дело – здесь подробности.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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