В Бешенковичском районе из-за собаки столкнулись две фуры
Новости Беларуси. Днём 23 декабря в Бешенковичском районе из-за перебегавшей дорогу собаки произошло ДТП.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 35-летний водитель на автопоезде Volvo с полуприцепом Schmitz двигался по трассе М-3. На 237 км дороги перед фурой на проезжую часть выбежала собака, водитель экстренно затормозил, чтобы избежать наезда.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Водитель ехавшего за Volvo большегруза не успел среагировать, произошло столкновение. В аварии травмы получил 30-летний мужчина, который управлял врезавшейся фурой. Гражданин госпитализирован.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Уточняется, что оба водителя являются витеблянами.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Летом 2018 года из-за собаки произошла жуткая авария, в которой погиб 9-летний мальчик.
В отношении отца погибшего было возбуждено уголовное дело – здесь подробности.