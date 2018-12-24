В Бешенковичском районе из-за собаки столкнулись две фуры

Новости Беларуси. Днём 23 декабря в Бешенковичском районе из-за перебегавшей дорогу собаки произошло ДТП.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 35-летний водитель на автопоезде Volvo с полуприцепом Schmitz двигался по трассе М-3. На 237 км дороги перед фурой на проезжую часть выбежала собака, водитель экстренно затормозил, чтобы избежать наезда.