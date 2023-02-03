Бдительная пенсионерка помогла задержать курьера телефонных мошенников
Новости Беларуси. Когда ошиблись в выборе жертвы. Бдительная пенсионерка помогла изобличить и задержать курьера телефонных мошенников. Пожилой минчанке поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что ее внук попал в ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парню якобы требуется срочная и дорогостоящая операция. Женщине предложили передать крупную сумму денег через «проверенного человека». Зная о такой преступной схеме, пенсионерка назначила встречу и сразу обратилась в милицию. Приехавшего курьера, которым, к слову, оказалась женщина, правоохранители задержали с поличным. Выяснилось, что подработку она нашла в Telegram-канале.
Когда я искала подработку себе, я подумала, что это, скорее всего, какие-то владельцы бизнесов или учреждений, которые не хотят проводить деньги через банк. Сначала с одним человеком в Telegram-канале, а потом тот человек перекинул меня на второго человека. Он проверил, позвонил: по голосу нормальная я или нет, в общем, услышал, что я живой человек. Когда уже зашла милиция, я уже начинала понимать, что что-то не то полностью. Конечно, такую подработку я никому не посоветую.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летней фигурантки. Сейчас проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям. Милиция напоминает: если с незнакомого номера поступает звонок и вам сообщают, что родственники попали в беду – необходимо прекратить разговор и связаться с близкими, а о произошедшем сообщить правоохранителям.
Подписывайтесь на нас в Telegram!