Бдительная пенсионерка помогла задержать курьера телефонных мошенников

Когда я искала подработку себе, я подумала, что это, скорее всего, какие-то владельцы бизнесов или учреждений, которые не хотят проводить деньги через банк. Сначала с одним человеком в Telegram-канале, а потом тот человек перекинул меня на второго человека. Он проверил, позвонил: по голосу нормальная я или нет, в общем, услышал, что я живой человек. Когда уже зашла милиция, я уже начинала понимать, что что-то не то полностью. Конечно, такую подработку я никому не посоветую.