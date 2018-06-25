Стоимость товара более 1 млн рублей. Брестские таможенники вскрыли крупную контрабанду

Один из грузовых автомобилей был заполнен оборудованием для нефтепереработки – в декларации дорогостоящие предметы отмечены не были. Ящики со специальными замками, шпильками и кольцами нашли в грузовом отсеке с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Общая стоимость товара больше 1 миллиона рублей. Грузовой автомобиль направлялся из Польши на территорию Евразийского экономического союза.