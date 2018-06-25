Стоимость товара более 1 млн рублей. Брестские таможенники вскрыли крупную контрабанду

Новости Беларуси. Крупная контрабанда вскрыта брестскими таможенниками в пункте пропуска «Козловичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Крупная контрабанда вскрыта брестскими таможенниками в пункте пропуска «Козловичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из грузовых автомобилей был заполнен оборудованием для нефтепереработки – в декларации дорогостоящие предметы отмечены не были. Ящики со специальными замками, шпильками и кольцами нашли в грузовом отсеке с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Общая стоимость товара больше 1 миллиона рублей. Грузовой автомобиль направлялся из Польши на территорию Евразийского экономического союза.
Сергей Селивонец, начальник отдела идеологической работы Брестской таможни:
Среди незадекларированных товаров – 865 единиц промышленного оборудования, необходимого для нефтепереработки. Брестской таможней начат административный процесс по части первой, статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Это одна из самых крупных партий контрабандного товара, выявленного в пункте пропуска для грузового транспорта с начала года.