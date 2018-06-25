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Стоимость товара более 1 млн рублей. Брестские таможенники вскрыли крупную контрабанду

25 июня 2018 13:21
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Новости Беларуси. Крупная контрабанда вскрыта брестскими таможенниками в пункте пропуска «Козловичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость товара более 1 млн рублей. Брестские таможенники вскрыли крупную контрабанду -1

Стоимость товара более 1 млн рублей. Брестские таможенники вскрыли крупную контрабанду -3

Один из грузовых автомобилей был заполнен оборудованием для нефтепереработки – в декларации дорогостоящие предметы отмечены не были. Ящики со специальными замками, шпильками и кольцами нашли в грузовом отсеке с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Общая стоимость товара больше 1 миллиона рублей. Грузовой автомобиль направлялся из Польши на территорию Евразийского экономического союза.

Стоимость товара более 1 млн рублей. Брестские таможенники вскрыли крупную контрабанду -6

Стоимость товара более 1 млн рублей. Брестские таможенники вскрыли крупную контрабанду -8

Сергей Селивонец, начальник отдела идеологической работы Брестской таможни:
Среди незадекларированных товаров – 865 единиц промышленного оборудования, необходимого для нефтепереработки.  Брестской таможней начат административный процесс по части первой, статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об  административных правонарушениях. 

Стоимость товара более 1 млн рублей. Брестские таможенники вскрыли крупную контрабанду -11

Стоимость товара более 1 млн рублей. Брестские таможенники вскрыли крупную контрабанду -13

Это одна из самых крупных партий контрабандного товара, выявленного в пункте пропуска для грузового транспорта с начала года.

Стоимость товара более 1 млн рублей. Брестские таможенники вскрыли крупную контрабанду -16

# Контрабанда # происшествия # Сергей Селивонец # Фотофакт

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