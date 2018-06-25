Генпрокуратура: Любому факту неуставных отношений в армии придается большое значение, проводится очень тщательная проверка

Новости Беларуси. По каждому из фактов неуставных взаимоотношений в армии проводится тщательная проверка.

Об этом сообщает заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук. Его слова приводит БЕЛТА.

«Любому факту, какому-то сигналу неуставных отношений придается большое значение, проводится очень тщательная проверка и принимаются соответствующие решения».

Алексей Стук также отметил, что усилены прокурорский надзор и профилактическая составляющая после событий, которые произошли в воинской части под Борисовом осенью минувшего года.

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Прокуроры чаще стали бывать в частях, проводятся внезапные проверки, оценивается состояние караульной службы, служебной дисциплины.

С начала нынешнего года были постановлены обвинительные приговоры в отношении 23 военнослужащих срочной службы, 2 прапорщиков и 1 офицера. В основном их признали виновными в насильственных действиях, нарушении уставных взаимоотношений и превышении власти.

Меры наказания достаточно жесткие. Девять человек были осуждены к лишению свободы, столько же – к аресту.