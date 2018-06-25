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МИД Беларуси: у пострадавших на территории Львовской области белорусов наблюдается позитивная динамика

25 июня 2018 10:47
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Новости Беларуси. 23 июня девять белорусов попали в ДТП во Львовской области, один человек погиб. Из восьмерых госпитализированных один уже выписан.  

По сведениям МИД Беларуси, у пострадавших в аварии белорусов наблюдается позитивная динамика.  

«Один человек выписан, двое переведены из интенсивной терапии», – сообщается на Twitter-странице министерства.  

Ранее сообщалось, что восемь госпитализированных белорусов находятся в сознании.  

Авария произошла в субботу во Львовской области. По предварительным данным, водитель Skoda заснул за рулём, из-за чего машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Volkswagen, в котором находились граждане Беларуси.  

Личности пострадавших установлены – подробнее здесь.  

# Авария в Украине # происшествия

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