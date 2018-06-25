МИД Беларуси: у пострадавших на территории Львовской области белорусов наблюдается позитивная динамика

Новости Беларуси. 23 июня девять белорусов попали в ДТП во Львовской области, один человек погиб. Из восьмерых госпитализированных один уже выписан.

По сведениям МИД Беларуси, у пострадавших в аварии белорусов наблюдается позитивная динамика.

«Один человек выписан, двое переведены из интенсивной терапии», – сообщается на Twitter-странице министерства.

Ранее сообщалось, что восемь госпитализированных белорусов находятся в сознании.

Авария произошла в субботу во Львовской области. По предварительным данным, водитель Skoda заснул за рулём, из-за чего машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Volkswagen, в котором находились граждане Беларуси.