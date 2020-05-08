Прямой эфир

Станислав Соловей об аварии в Берёзовском районе: Nissan после удара съехал в кювет и загорелся

08 мая 2020 12:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Серьезное ДТП в Березовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берёзовском районе столкнулись Renault и Nissan, погибли 4 человека

Четыре человека погибли, еще двое получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Трагедия произошла около четырех часов утра вблизи деревни Ярцевичи на подъезде к Белоозерску.

Станислав Соловей об аварии в Берёзовском районе: Nissan после удара съехал в кювет и загорелся-1

Предварительно автомобиль Renault, в котором были двое мужчин, поворачивал налево. В этот момент с ним столкнулся Nissan, который ехал позади. После этого Renault отбросило в кювет, машина перевернулась. Пассажир погиб, водитель получил травмы и доставлен в больницу.

Станислав Соловей об аварии в Берёзовском районе: Nissan после удара съехал в кювет и загорелся-4

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Автомобиль Nissan после удара съехал в правый по ходу движения кювет и загорелся. Один из пассажиров самостоятельно выбрался из автомобиля, впоследствии он также был госпитализирован. А трое, находящихся в автомобиле, это предположительно женщина и двое мужчин, погибли.

Станислав Соловей об аварии в Берёзовском районе: Nissan после удара съехал в кювет и загорелся-7

На месте происшествия продолжают работать следователи и эксперты.

# Авария # происшествия # Станислав Соловей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жительница Осиповичей хотела помочь незнакомцу получить наследство и потеряла 19 тысяч долларов
08 мая 2020 12:04

Жительница Осиповичей хотела помочь незнакомцу получить наследство и потеряла 19 тысяч долларов

В Минске нетрезвый мужчина перебегал пути и попал под электричку
08 мая 2020 09:52

В Минске нетрезвый мужчина перебегал пути и попал под электричку

В Берёзовском районе столкнулись Renault и Nissan, погибли 4 человека
08 мая 2020 06:22

В Берёзовском районе столкнулись Renault и Nissan, погибли 4 человека