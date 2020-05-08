Станислав Соловей об аварии в Берёзовском районе: Nissan после удара съехал в кювет и загорелся

Новости Беларуси. Серьезное ДТП в Березовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Берёзовском районе столкнулись Renault и Nissan, погибли 4 человека Четыре человека погибли, еще двое получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Трагедия произошла около четырех часов утра вблизи деревни Ярцевичи на подъезде к Белоозерску.

Предварительно автомобиль Renault, в котором были двое мужчин, поворачивал налево. В этот момент с ним столкнулся Nissan, который ехал позади. После этого Renault отбросило в кювет, машина перевернулась. Пассажир погиб, водитель получил травмы и доставлен в больницу.

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:

Автомобиль Nissan после удара съехал в правый по ходу движения кювет и загорелся. Один из пассажиров самостоятельно выбрался из автомобиля, впоследствии он также был госпитализирован. А трое, находящихся в автомобиле, это предположительно женщина и двое мужчин, погибли.