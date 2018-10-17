Станция «Октябрьская» была закрыта почти на час: стали известны подробности инцидента

Новости Беларуси. Стали известны подробности утреннего инцидента в столичной подземке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станция метро «Октябрьская» была закрыта почти на час. Пассажиров попросили воспользоваться наземным транспортом, а поезда в обоих направлениях проезжали мимо. На платформе работала группа разминирования. Причиной всему стала сумка, оставленная одним из пассажиров. Её уже вернули забывчивому хозяину.

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:

На станции «Октябрьская» одним из пассажиров был оставлен бесхозный предмет. В частности, это была сумка. Сотрудники службы безопасности сразу же приняли соответствующие меры и в 9:37 станция была закрыта для пассажиров.

Были вызваны сотрудники правоохранительных органов, они произвели соответствующие действия, и в 10:29 станция метро «Октябрьская» работала в штатном режиме.