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Станция «Октябрьская» была закрыта почти на час: стали известны подробности инцидента

17 октября 2018 10:21
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Новости Беларуси. Стали известны подробности утреннего инцидента в столичной подземке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станция «Октябрьская» была закрыта почти на час: стали известны подробности инцидента -1

Станция метро «Октябрьская» была закрыта почти на час. Пассажиров попросили воспользоваться наземным транспортом, а поезда в обоих направлениях проезжали мимо. На платформе работала группа разминирования. Причиной всему стала сумка, оставленная одним из пассажиров. Её уже вернули забывчивому хозяину.

Станция «Октябрьская» была закрыта почти на час: стали известны подробности инцидента -4

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:
На станции «Октябрьская» одним из пассажиров был оставлен бесхозный предмет. В частности, это была сумка. Сотрудники службы безопасности сразу же приняли соответствующие меры и в 9:37 станция была закрыта для пассажиров.

Были вызваны сотрудники правоохранительных органов, они произвели соответствующие действия, и в 10:29 станция метро «Октябрьская» работала в штатном режиме.

Станция «Октябрьская» была закрыта почти на час: стали известны подробности инцидента -7

Забытые в метро вещи периодически становятся причиной временного закрытия станций подземки. Обычно пассажиры забывают на платформах сумки и рюкзаки с личными вещами. 

# Минское метро # происшествия # Андрей Дроб # Фотофакт

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