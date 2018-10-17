Новости Беларуси. В Минске станция метро «Октябрьская» была закрыта из-за бесхозной сумки.

Как сообщает Минский метрополитен на своей странице в Twitter, инцидент произошел семнадцатого октября в 9.19. На платформе станции была обнаружена большая бесхозная сумка. «Октябрьская» была закрыта для пассажиров в 9.37. Поезда следовали без остановки. На место были вызваны правоохранители.