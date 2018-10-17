Новости Беларуси. В Минске станция метро «Октябрьская» была закрыта из-за бесхозной сумки.
Как сообщает Минский метрополитен на своей странице в Twitter, инцидент произошел семнадцатого октября в 9.19. На платформе станции была обнаружена большая бесхозная сумка. «Октябрьская» была закрыта для пассажиров в 9.37. Поезда следовали без остановки. На место были вызваны правоохранители.
По информации очевидцев, пассажиров просили воспользоваться наземными видами транспорта.
Как сообщает МВД, было использовано специальное средство «Фонтан» для обезвреживания взрывоопасных предметов. На место выбыла саперно-пиротехническая группа.
Спустя некоторое время – в 10.29 – станцию «Октябрьскую» открыли для пассажиров после проверки бесхозной сумки. Сейчас метро работает в штатном режиме.