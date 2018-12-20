Подросток в Бресте пытался угнать 8 машин

Правда, ни одна из 8-ми попыток учащегося профессионального лицея уехать на чужом транспорте так и не увенчалась успехом. На одном из угнанных микроавтобусов юноша не вписался в поворот, на другом смог проехать только 50 метров, а затем заглох.

Сергей Дученко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:

В Московский РОВД поступило 8 сообщений в одну ночь. Граждане сообщили в милицию о том, что неизвестный пытался угнать их авто. Характер и мотив один и тот же: все авто находятся в одном из микрорайонов города Бреста. Злоумышленник буквально свободным доступом проникал в машины, потому что они были открыты. Он просто проходил мимо авто, дёргал ручку, пытался так попасть в автомашину и завести её. В одной из авто был даже сломанный ключ в замке зажигания.