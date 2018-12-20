Прямой эфир

Подросток в Бресте пытался угнать 8 машин

20 декабря 2018 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Восемь машин за одну ночь. В Бресте по горячим следам задержали 16-летнего угонщика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подросток в Бресте пытался угнать 8 машин-1

Правда, ни одна из 8-ми попыток учащегося профессионального лицея уехать на чужом транспорте так и не увенчалась успехом. На одном из угнанных микроавтобусов юноша не вписался в поворот, на другом смог проехать только 50 метров, а затем заглох.

Подросток в Бресте пытался угнать 8 машин-3

Сергей Дученко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:
В Московский РОВД поступило 8 сообщений в одну ночь. Граждане сообщили в милицию о том, что неизвестный пытался угнать их авто. Характер и мотив один и тот же: все авто находятся в одном из микрорайонов города Бреста. Злоумышленник буквально свободным доступом проникал в машины, потому что они были открыты. Он просто проходил мимо авто, дёргал ручку, пытался так попасть в автомашину и завести её. В одной из авто был даже сломанный ключ в замке зажигания.

Подросток в Бресте пытался угнать 8 машин-5

Несмотря на то, что похищение так и не удалось, по факту угонов возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания – до 5 лет лишения свободы.

# Кража # Сергей Дученко

Другие новости рубрики

Все новости
Найдена пропавшая в Египте 30-летняя жительница Жодино
20 декабря 2018 07:40

Найдена пропавшая в Египте 30-летняя жительница Жодино

В Минске автобус влетел в столб: водитель госпитализирован
20 декабря 2018 07:31

В Минске автобус влетел в столб: водитель госпитализирован

Из-за пожара в жилом доме в Солигорске эвакуировали 15 человек
19 декабря 2018 21:06

Из-за пожара в жилом доме в Солигорске эвакуировали 15 человек