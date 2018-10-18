США депортировали в Беларусь 21-летнего гродненца, скрывавшегося от уголовного преследования

Новости Беларуси. Соединенные Штаты Америки передали Беларуси обвиняемого, который скрывался от уголовного преследования.
По информации СК, семнадцатого октября в Национальном аэропорту «Минск» правоохранители из США передали представителям Следственного комитета 21-летнего жителя Гродно. Молодой человек около двух лет скрывался от уголовного преследования.
Житель Гродно был осужден за незаконный оборот психотропных веществ более трех лет назад – в июне 2015 года. Однако в период отбывания наказания на путь исправления молодой человек не стал и совершил новые преступления.
Весной 2016 года в Гродно мужчина приобрел особо опасный психотроп. С ним парня задержали на следующий день.
В период расследования подозреваемый скрылся от уголовного преследования. Молодому человеку заочно выдвинули обвинение в совершении двух преступлений – незаконном обороте психотропных веществ и уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы.
В качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу и вынесено постановление об объявлении розыска, в том числе и международного.
Кроме того был задержан и осужден человек, который сбыл психотроп скрывшемуся обвиняемому.
В августе 2017 года гродненца задержали правоохранители штата Флорида за совершение мошенничества. Действия по приобретению и хранению психотропных веществ, которые были совершены в Беларуси, также признаются криминальными на территории США. Было принято решение о передаче молодого человека белорусской стороне.
Возобновлено производство по уголовному делу. Обвиняемый будет содержаться в следственном изоляторе. Расследование продолжается.
СК выражает признательность коллегам из США за реализацию меморандума о взаимопонимании и оказании правовой помощи по уголовным делам, который был подписан заместителем директора FBI Полом Эббейтом и Председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем в январе нынешнего года.
«Сотрудничество с ФБР – это не самоцель, это насущная необходимость». Большое интервью Ивана Носкевича (читать далее).