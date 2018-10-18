США депортировали в Беларусь 21-летнего гродненца, скрывавшегося от уголовного преследования

Новости Беларуси. Соединенные Штаты Америки передали Беларуси обвиняемого, который скрывался от уголовного преследования.

По информации СК, семнадцатого октября в Национальном аэропорту «Минск» правоохранители из США передали представителям Следственного комитета 21-летнего жителя Гродно. Молодой человек около двух лет скрывался от уголовного преследования.

Житель Гродно был осужден за незаконный оборот психотропных веществ более трех лет назад – в июне 2015 года. Однако в период отбывания наказания на путь исправления молодой человек не стал и совершил новые преступления.

Весной 2016 года в Гродно мужчина приобрел особо опасный психотроп. С ним парня задержали на следующий день.

В период расследования подозреваемый скрылся от уголовного преследования. Молодому человеку заочно выдвинули обвинение в совершении двух преступлений – незаконном обороте психотропных веществ и уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы.