59-летний житель Лоева подозревается в педофилии. Следователи ищут жертв мужчины

Он более 20 раз привлекался к административной ответственности на территориях Могилевской, Гомельской, Минской областей, в том числе и за распитие спиртных напитков в общественном месте.

По информации УСК по Гомельской области, по подозрению в совершении преступления по статье «Покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» задержан уроженец Могилева. Мужчине 59 лет.

Мужчина был неоднократно привлечен к уголовной ответственности, в том числе дважды за изнасилование.

Почти два года – с января 2017 года – мужчина проживал в Лоеве.

Проводятся следственные действия с участием подозреваемого. Есть основания полагать, что мужчина может быть причастным к иным преступлениям против половой неприкосновенности, которые могли быть совершены как на территории Гомельской области, так и других областей.

Всех, кто обладает информацией о противоправной деятельности подозреваемого, или имеет отношение непосредственно к потерпевшим просят обратиться по телефонам (8-02347) 4-04-31, 4-24-11 или в Лоевский РОСК (г.п.Лоев, ул.Шевелева, д.96).