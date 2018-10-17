На жителя Минска завели уголовное дело за стрельбу по птицам

Новости Беларуси. Уголовное дело завели на жителя Минска за отстреливание птиц.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось восемнадцатого августа. Во дворе одного из домов остановился автомобиль, в котором находился 39-летний мужчина.

Он начал стрелять по птицам на деревьях из пневматической винтовки. Смертельные травмы получили семь птиц, а действия мужчины привлекли внимание очевидцев.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель».