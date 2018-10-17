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На жителя Минска завели уголовное дело за стрельбу по птицам

17 октября 2018 14:49
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Новости Беларуси. Уголовное дело завели на жителя Минска за отстреливание птиц.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось восемнадцатого августа. Во дворе одного из домов остановился автомобиль, в котором находился 39-летний мужчина.

Он начал стрелять по птицам на деревьях из пневматической винтовки. Смертельные травмы получили семь птиц, а действия мужчины привлекли внимание очевидцев.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель».

В августе в Столбцовском районе был жестоко убит щенок хаски (здесь подробнее).

# Вандализм и живодерство # происшествия

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