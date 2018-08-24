«Средней степени тяжести стабильное»: врачи рассказали о состоянии пенсионерки, которую 11 суток искали в Дрогичинском районе

Новости Беларуси. История спасения, которая растянулось на целых 11 дней: все это время в Дрогичинском районе искали пропавшую пенсионерку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 71-летняя женщина потерялась в Дрогичинском районе. Ее нашли через 11 дней

71-летняя женщина еще 12 августа ушла из дома и не смогла найти дорогу домой. Все это время она питалась тем, что растет в поле, и верила в счастливый конец своего похода. Корреспондент Петр Бутрим с подробностями.

Петр Бутрим, СТВ:

От деревни Дубравки, где женщина живет, до места, где ее нашли, примерно 15 километров. Между этими двумя точками пенсионерка блуждала и не могла найти дорогу домой около 11 дней. Активные поиски силами местных жителей, милиции, спасателей и волонтеров с собаками долгое время были безуспешными.

Обычный выходной день не предвещал беды. Из дома бывший работник свинокомплекса Мария Страпко ушла в семь утра. Через несколько часов ее видели недалеко от соседней деревни. Куда направлялась – неизвестно. Раньше у пенсионерки были проблемы с памятью. Женщина забрела в кукурузное поле, но выбраться из него было непросто: размеры сельхозугодия огромные, сравнимы с площадью 60 футбольных полей.

Александр Заверач, председатель Хомского сельского исполкома:

Маршрут ее уточнить практически невозможно. Учитывая то, что она, наверное, выбивалась. То есть вышла – там тропинка есть – и по той тропинке она двигалась. Наверное, обессилела и уже лежала. В лежачем состоянии он ее нашел.

На беду, у женщины разболелась нога, так что передвигаться быстро она была не в силах. Из съедобного под рукой была лишь кукуруза да вода в мелиоративных каналах. О таинственном исчезновении женщины стало известно в тот же день. В милицию обратилась дочь пропавшей.

Анна Миневич, жительница деревни Дубровка:

Она в воскресенье пошла. И нам позвонили, приехали и начали искать. И нема.

Игорь Головко, заместитель начальника Дрогичинского РОВД:

Сразу на поиски были подключены местные жители. Максимальное число личного состава было задействовано. Поиски не прекращались ни на один день, задействовалась общественность, РОЧС.

Радиус поисков увеличивали с каждым днем. Обнаружили беспомощную женщину, когда надежды на спасение оставалось совсем мало. В нужном месте совершенно случайно оказался житель соседней деревни. К тому моменту Мария Страпко уже не могла передвигаться. То, что она выжила после 11 дней вдали от дома и цивилизации, иначе как чудом не назовешь.

Юлия Петрович, врач анестезиолог-реаниматолог Дрогичинской районной больницы:

Пациентка поступила в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. За время нахождения в реанимации ей проводилась интенсивная терапия по восполнению потерянной жидкости, так как она поступила с тяжелым обезвоживанием. На данный момент состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести стабильное.

К сожалению, примеров, когда люди пропадают в, казалось бы, знакомых местах, не становится меньше. Особо опасная категория в это время – любители тихой охоты. За пять лет потерялись больше 1000 грибников. 37 человек по сей день числятся в списках без вести пропавших. Стоит помнить, что, собираясь в лес, стоит предупредить родных, взять заряженный мобильник, запас воды и питания, даже если в планах пробыть в лесу не больше часа.