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Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?

12 августа 2020 19:41
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Новости Беларуси. Летящие в милицию коктейли Молотова, плитка, камни, идущие на таран автомобили. Очаговые беспорядки ночью 11 августа прошли в 25 городах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие перекрывали движение транспорта, открыто противостояли органам внутренних дел. Действовали четко по инструкции.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-1

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-3

Правоохранители установили множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси. А также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка.

Также в Минске за последние дни возбуждено 10 уголовных дел по факту повреждения автомобилей ГАИ. Следственный комитет в очередной раз обращается к гражданам: всем фактам нарушения действующего законодательства в ходе массовых беспорядков будет дана правовая оценка.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-6

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-8

Страну зовут на баррикады. Страну ведут к пропасти. Ведут целенаправленно. Не верьте этим людям. Они не за мирные протесты. Они не за перемены. Они даже не против результатов голосования. Они просто за хаос и беспорядки у ваших домов и квартир.

Среди файеров и дымовых шашек от пьяного или наркотического угара они себя чувствуют повелителями баррикад. Оказывается, просто пешки.

– Сколько лет?

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-11

– 17.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-14

– 15.

Белорусские следователи добрались до менеджеров «цветной революции».

За организованными беспорядками он наблюдал с 17 этажа гостиницы «Беларусь», координируя разрушение Беларуси. В его подчинении было несколько человек. Так называемые сотники. Руководители сотни. Это не компания хулиганов, это четкая военная структура.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-17

А вот подтверждение того, что на улицы выходят не за идею.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-20

– Эти деньги ваши?

– Да.

– Сколько здесь сумма?

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-23

– Не помню. Приблизительно 9 тысяч.

– Откуда они у вас появились?

– Мои деньги. Заработал.

– Еще раз посмотрите. Это точно ваши деньги?

– Да.

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Его задержали не за то, что он пришел на баррикады. За то, что раздавал деньги молодежи с флагами. Причем меценат беспорядков от общения с милицией упирался как мог, даже нос сотруднику ОМОНа сломал. В рюкзаке – более 9 тысяч долларов.

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Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-26

Стало известно, что задержанный ранее судим за распространение наркотиков. Проводятся следственные действия.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-29

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-31

Это адепт открытой России. Организации, на которую опирался небезызвестный Ходорковский. Тело украшено, как мундир штурмовиков времен Гитлера. Уголовники в уличные беспорядки вовлекают именно молодежь. Это идеология блатного мира: грязная работа – на шестерок. Шестерки – расходный материал. Так сейчас и разыгрываются геополитические партии на карте мира. «Цветные революции» называются. Но они не для Беларуси. У нас силовой блок не продажный и подготовленный.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-34

– Я тоже из России. Приехал, отдыхал в Минске с другом.

– Какой санаторий?

– «Журавушка».

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-37

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-39

Главные каналы импорта революции – Telegram-каналы. Инструкции, как разрушать свою страну и экономику. В каждом слове – ненависть, в каждой строке – кровь на улицах. Еще Беларусь не проголосовала, а призывы выйти несогласным уже были. Сегодня даже псевдодемократией не прикрываются. Призыв к анархии. К войне.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-42

Инструкторов уличных боев задержали во многих городах Беларуси. И стоимость участия в беспорядках и технологии нападения на милицию отработаны. Такса – 50 евро за ночь.

Это Могилев. В бой идут подготовленные бойцы. На кадрах хорошо видно, что спортивного вида парни, владеющие навыками единоборств, целенаправленно спровоцировали потасовку с ОМОНом.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-45

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-47

В Бресте на правоохранителей толпа накинулась с арматурой. Пришлось применять оружие. Есть раненый. У протестующих обнаружены вот такие вещи. В рюкзаках – ножи, нагайки, балаклавы. А в изъятых автомобилях – тротиловые шашки. Лучший арсенал для мирных протестов.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-50

Среди задержанных – жители Польши, Украины и России. Это автомобиль, на котором передвигались координаторы протестов в городе Бресте. Со штрафстоянки никто машину не забирает. 

А вот с чем на баррикады шел житель Могилева. Очаги беспорядков этой ночью вспыхивали в 25 городах Беларуси.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-53

В Минске провокаторы «цветной революции» пошли в психологическое наступление. На «Комаровке» выстроили «женщиин в белом». Это калька политической провокации, которую США в 2003 году использовала против Кубы.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-56

Такую же цепь в Беларуси организовал Варшавский информационный проект. Это лишь один из пунктов планирования агрессии в Беларуси.

Провокации организуют даже днем. В ЦУМе распылен газ. А внимание привлекали девушки в белом – их просто используют втемную.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-59

Зашла на второй этаж. Начало першить в горле, кашель начался. Попила воды, всё прошло. Продавцы тоже все начали кашлять. Потом уже охранники подошли, начали говорить, чтобы подальше отходили люди.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-62

Пришли покупать обувь. Там было очень много людей, детей. Очереди огромнейшие. Все начали кашлять, задыхаться. Детям стало плохо, их к окнам повели.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-65

Татьяна Кузьминкова, управляющий центром по обеспечению деятельности управления по образованию Фрунзенского района:
Во Фрунзенском районе пострадало от актов вандализма более 17 учреждений общего и среднего образования. Это средние школы и гимназии.

К сожалению, с 9 августа по сегодняшний день в учреждениях проходят акты вандализма. Это разбитые унитазы, умывальники, окна.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-68

За минувшие сутки совершено пять наездов на сотрудников милиции. Возбуждено 17 уголовных дел, задержано более 1000 человек. Полсотни в больнице. 14 милиционеров получили травмы, некоторые госпитализированы. Убытки от уличных баррикад весьма значительные.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-71

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Эти акции причинили большой ущерб цветочному оформлению. Начиная с декабря, выращивается цветочная рассада. В итоге работа сотен людей просто-напросто уничтожена. В тех местах, где проходили акции, всё под ногами. Из этого строили баррикады. Всё разрушили, затоптали.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-74

Жители городов звонят в мэрии и просят власти остановить уличные беспорядки. От выходок протестующих страдают обычные люди.

Вот на такого «ежа» 11 августа наткнулся автовладелец из Минска.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-77

А десяти жителям столицы еще хуже не повезло. За одну ночь в одном лишь Минске разбито десять машин. Возбуждены уголовные дела. И это только начало перемен. Люди просят власть убрать протестующих с белорусских улиц.

Алексей Добриян:
Заводилам плевать на всех. Главное – отработать деньги, которые им платят за то, чтобы они разжигали вражду.

Екатерина Кравцова:
Мирное небо над головой – это не просто красивые слова. Это большое счастье! И очень хочется, чтобы наша родная Беларусь оставалась мирной и тихой.

Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?-80

Самые страшные баррикады – там, где непрошенные гости. Они и координируют хаос. Теперь делать революцию в Беларусь приезжают уже опытные майданщики.

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