Среди задержанных и 15-летние, и «инструкторы» уличных боёв. Кто управляет хаосом на минских улицах?

Новости Беларуси. Летящие в милицию коктейли Молотова, плитка, камни, идущие на таран автомобили. Очаговые беспорядки ночью 11 августа прошли в 25 городах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие перекрывали движение транспорта, открыто противостояли органам внутренних дел. Действовали четко по инструкции.

Правоохранители установили множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси. А также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка. Также в Минске за последние дни возбуждено 10 уголовных дел по факту повреждения автомобилей ГАИ. Следственный комитет в очередной раз обращается к гражданам: всем фактам нарушения действующего законодательства в ходе массовых беспорядков будет дана правовая оценка.

Страну зовут на баррикады. Страну ведут к пропасти. Ведут целенаправленно. Не верьте этим людям. Они не за мирные протесты. Они не за перемены. Они даже не против результатов голосования. Они просто за хаос и беспорядки у ваших домов и квартир. Среди файеров и дымовых шашек от пьяного или наркотического угара они себя чувствуют повелителями баррикад. Оказывается, просто пешки. – Сколько лет?

– 17.

– 15. Белорусские следователи добрались до менеджеров «цветной революции». За организованными беспорядками он наблюдал с 17 этажа гостиницы «Беларусь», координируя разрушение Беларуси. В его подчинении было несколько человек. Так называемые сотники. Руководители сотни. Это не компания хулиганов, это четкая военная структура.

А вот подтверждение того, что на улицы выходят не за идею.

– Эти деньги ваши? – Да. – Сколько здесь сумма?

Стало известно, что задержанный ранее судим за распространение наркотиков. Проводятся следственные действия.

Это адепт открытой России. Организации, на которую опирался небезызвестный Ходорковский. Тело украшено, как мундир штурмовиков времен Гитлера. Уголовники в уличные беспорядки вовлекают именно молодежь. Это идеология блатного мира: грязная работа – на шестерок. Шестерки – расходный материал. Так сейчас и разыгрываются геополитические партии на карте мира. «Цветные революции» называются. Но они не для Беларуси. У нас силовой блок не продажный и подготовленный.

– Я тоже из России. Приехал, отдыхал в Минске с другом. – Какой санаторий? – «Журавушка».

Главные каналы импорта революции – Telegram-каналы. Инструкции, как разрушать свою страну и экономику. В каждом слове – ненависть, в каждой строке – кровь на улицах. Еще Беларусь не проголосовала, а призывы выйти несогласным уже были. Сегодня даже псевдодемократией не прикрываются. Призыв к анархии. К войне.

Инструкторов уличных боев задержали во многих городах Беларуси. И стоимость участия в беспорядках и технологии нападения на милицию отработаны. Такса – 50 евро за ночь. Это Могилев. В бой идут подготовленные бойцы. На кадрах хорошо видно, что спортивного вида парни, владеющие навыками единоборств, целенаправленно спровоцировали потасовку с ОМОНом.

В Бресте на правоохранителей толпа накинулась с арматурой. Пришлось применять оружие. Есть раненый. У протестующих обнаружены вот такие вещи. В рюкзаках – ножи, нагайки, балаклавы. А в изъятых автомобилях – тротиловые шашки. Лучший арсенал для мирных протестов.

Среди задержанных – жители Польши, Украины и России. Это автомобиль, на котором передвигались координаторы протестов в городе Бресте. Со штрафстоянки никто машину не забирает. А вот с чем на баррикады шел житель Могилева. Очаги беспорядков этой ночью вспыхивали в 25 городах Беларуси.

В Минске провокаторы «цветной революции» пошли в психологическое наступление. На «Комаровке» выстроили «женщиин в белом». Это калька политической провокации, которую США в 2003 году использовала против Кубы.

Такую же цепь в Беларуси организовал Варшавский информационный проект. Это лишь один из пунктов планирования агрессии в Беларуси. Провокации организуют даже днем. В ЦУМе распылен газ. А внимание привлекали девушки в белом – их просто используют втемную.

Зашла на второй этаж. Начало першить в горле, кашель начался. Попила воды, всё прошло. Продавцы тоже все начали кашлять. Потом уже охранники подошли, начали говорить, чтобы подальше отходили люди.

Пришли покупать обувь. Там было очень много людей, детей. Очереди огромнейшие. Все начали кашлять, задыхаться. Детям стало плохо, их к окнам повели.

Татьяна Кузьминкова, управляющий центром по обеспечению деятельности управления по образованию Фрунзенского района:

Во Фрунзенском районе пострадало от актов вандализма более 17 учреждений общего и среднего образования. Это средние школы и гимназии. К сожалению, с 9 августа по сегодняшний день в учреждениях проходят акты вандализма. Это разбитые унитазы, умывальники, окна.

За минувшие сутки совершено пять наездов на сотрудников милиции. Возбуждено 17 уголовных дел, задержано более 1000 человек. Полсотни в больнице. 14 милиционеров получили травмы, некоторые госпитализированы. Убытки от уличных баррикад весьма значительные.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Эти акции причинили большой ущерб цветочному оформлению. Начиная с декабря, выращивается цветочная рассада. В итоге работа сотен людей просто-напросто уничтожена. В тех местах, где проходили акции, всё под ногами. Из этого строили баррикады. Всё разрушили, затоптали.

Жители городов звонят в мэрии и просят власти остановить уличные беспорядки. От выходок протестующих страдают обычные люди. Вот на такого «ежа» 11 августа наткнулся автовладелец из Минска.