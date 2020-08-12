Третий день уличных беспорядков в Беларуси. Кто за ними стоит?
Новости Беларуси. Минувшей ночью протестующие вновь устроили беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате незаконных акций задержано более тысячи человек. Полсотни госпитализированы. 14 милиционеров получили травмы, некоторые в больницах. Необходимая медицинская помощь в полном объеме оказана всем пострадавшим.
Агрессия протестующих растет. За минувшие сутки совершено 5 наездов на правоохранителей. Возбуждено 17 уголовных дел.
Стало известно, что координаторов массовых беспорядков задержали в Минске. Один из задержанных, минчанин, снимал номер в гостинице «Беларусь». Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями.
Правоохранители также задержали мужчину, который раздавал деньги демонстрантам. При себе у него было более 9 тысяч долларов. Ранее задержанный был судим за распространение наркотиков. Проводятся следственные действия.
С подробностями – корреспондент Григорий Азарёнок.
Григорий Азарёнок:
Снова бои, камни, арматура и баррикады. Третий вечер подряд в столице неспокойно. Места не повторяют. 11 августа эпицентром боев и столкновений стали Серебрянка и Каменная Горка.
За каждым массовым действием всегда кто-то стоит. Для того чтобы организовать тысячную толпу нужны немалые ресурсы, как денежные, так и людские. Минские протесты не стали исключением. В руки правоохранителей попались те, кого смело можно назвать зачинщиками. Граждане России – Артем Важенков и Игорь Рогов. Их арестовали ночью 11 августа возле универсама Рига. Говорят, что приехали к нам как туристы.
СК подтвердил задержание в Минске россиян Важенкова и Рогова
Однако нашим правоохранителям стало известно, что они активисты и координаторы организации «Открытая Россия». Это игрушка беглого олигарха Михаила Ходорковского, который уже не раз засвечивался в организации беспорядков в разных странах. Не зря один из главных грантополучателей бывшего нефтяного магната – Навальный – проявляет такой интерес к нашим выборам. В СМИ называют и приблизительную сумму «майданных» вложений – 15 миллионов долларов. К слову, в России деятельность этой организации запрещена, а участники не раз были судимы за организацию массовых беспорядков.
Еще один любопытный эпизод произошел в Борисове. Там задержан гражданский инструктор протестующих. На городском стадионе он собирал группы приблизительно по 20 человек, ставил цели и задачи.
К третьему дню активность протестующих значительно меньше. Однако настроены они крайне агрессивно. Целенаправленно провоцируют, бьют, ломают, бросают камни и коктейли Молотова. Все это для Беларуси абсолютно не характерно.
Иностранный почерк виден неприкрыто. Это один из задержанных. Ранее судим по наркотической статье. Накануне возле торгового центра Dana Mall он раздавал протестующим наличные деньги. При задержании оказал активное сопротивление, сломал нос сотруднику МВД. В рюкзаке у него обнаружили более 10 тысяч долларов.
В некоторых эпизодах жестокость зашкаливает. В разных городах страны на милиционеров совершили 8 умышленных наездов автомобилем. Фактически это покушение на убийство сотрудников МВД при исполнении ими обязанностей. Так было в Минске, Барановичах, Жодино. Правоохранители называют это хорошо спланированной акцией.
Методы неспроста напоминают отряды штурмовиков. У многих из арестованных протестующих имеется множество характерных тату – фашистские орлы и свастики.