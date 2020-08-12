Третий день уличных беспорядков в Беларуси. Кто за ними стоит?

Новости Беларуси. Минувшей ночью протестующие вновь устроили беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате незаконных акций задержано более тысячи человек. Полсотни госпитализированы. 14 милиционеров получили травмы, некоторые в больницах. Необходимая медицинская помощь в полном объеме оказана всем пострадавшим.

Агрессия протестующих растет. За минувшие сутки совершено 5 наездов на правоохранителей. Возбуждено 17 уголовных дел.

Стало известно, что координаторов массовых беспорядков задержали в Минске. Один из задержанных, минчанин, снимал номер в гостинице «Беларусь». Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями.

Правоохранители также задержали мужчину, который раздавал деньги демонстрантам. При себе у него было более 9 тысяч долларов. Ранее задержанный был судим за распространение наркотиков. Проводятся следственные действия.

С подробностями – корреспондент Григорий Азарёнок.

Григорий Азарёнок:

Снова бои, камни, арматура и баррикады. Третий вечер подряд в столице неспокойно. Места не повторяют. 11 августа эпицентром боев и столкновений стали Серебрянка и Каменная Горка.