Один из организаторов беспорядков в Минске: «Вывел толпу на дорогу. Ходил по рядам машин и хлопал всем по рукам в знак поддержки»

Новости Беларуси. Очаговые беспорядки минувшей ночью прошли в 25 городах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие перекрывали движение транспорта, открыто противостояли органам внутренних дел.

Я вывел толпу людей на дорогу. Останавливал машины. В центре толпы создал отверстие, чтобы машины могли проезжать. Во время этого ходил по рядам машин и хлопал всем ладошами по рукам в знак поддержки, солидарности.

После этого, как толпа обратно зашла на тротуар, мы двинулись дальше.

Я записал ей видеообращение о том, что я главный координатор, и о том, что площадь центральная оцеплена, ездит куча военных и тянется колючая проволока. Она мне поверила и перевела первую сумму – 15 тысяч российских рублей, в нашем случае – 397 рублей.

Сказала, что «после того, как всё закупишь, сфотографировать ей».