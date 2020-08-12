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Один из организаторов беспорядков в Минске: «Вывел толпу на дорогу. Ходил по рядам машин и хлопал всем по рукам в знак поддержки»

12 августа 2020 17:55
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Новости Беларуси. Очаговые беспорядки минувшей ночью прошли в 25 городах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие перекрывали движение транспорта, открыто противостояли органам внутренних дел.

Один из организаторов беспорядков в Минске: «Вывел толпу на дорогу. Ходил по рядам машин и хлопал всем по рукам в знак поддержки»-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
Большинство руководителей беспорядков ехать в Беларусь боятся. Общаются онлайн. Адепты уличной анархии дают признательные показания.

Один из организаторов беспорядков в Минске: «Вывел толпу на дорогу. Ходил по рядам машин и хлопал всем по рукам в знак поддержки»-4

Я вывел толпу людей на дорогу. Останавливал машины. В центре толпы создал отверстие, чтобы машины могли проезжать. Во время этого ходил по рядам машин и хлопал всем ладошами по рукам в знак поддержки, солидарности.

После этого, как толпа обратно зашла на тротуар, мы двинулись дальше.

Я записал ей видеообращение о том, что я главный координатор, и о том, что площадь центральная оцеплена, ездит куча военных и тянется колючая проволока. Она мне поверила и перевела первую сумму – 15 тысяч российских рублей, в нашем случае – 397 рублей.

Сказала, что «после того, как всё закупишь, сфотографировать ей».

Один из организаторов беспорядков в Минске: «Вывел толпу на дорогу. Ходил по рядам машин и хлопал всем по рукам в знак поддержки»-7

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# Массовые беспорядки # происшествия # Евгений Пустовой # Фотофакт

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