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Гродненчанка на час оставила сумочку без присмотра. Её украли

19 марта 2019 14:23
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Новости Беларуси. В Гродно задержан местный житель, который подозревается в краже женской сумочки.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 34-летняя гродненчанка во время отдыха в ночном клубе оставила свою сумочку на барной стойке и отлучилась примерно на час. Когда женщина вернулась, сумочка, а также находившиеся в ней iPhone 7, деньги и косметика исчезли.  

Гражданка заявила о пропаже в милицию. Общая сумма похищенного составила более 1,6 тысячи рублей. Подозреваемый в краже был задержан, когда снова пришёл в заведение.  

Задержанным оказался 28-летний безработный гродненчанин. Фигурант выбросил всё украденное имущество потерпевшей, кроме денег. Все вещи, включая смартфон, найдены и возвращены владелице.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».  

Зимой 2019 года в Минске житель Витебщины снял со спящей женщины цепочку. 

Мужчина сдал украшение в ломбард – подробнее здесь.  

# Кража # происшествия

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