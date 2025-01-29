На религиозном фестивале в Индии случилась давка – погибли не менее 15 человек

Трагедия произошла на масштабном религиозном фестивале в Индии. Погибли не менее 15 человек, счет пострадавших идет на десятки. Но точное количество жертв и раненых до сих пор неизвестно. По данным властей, их может оказаться гораздо больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все произошло после того, как десятки человек решили перелезть через ограждения, чтобы принять участие в шествии. Несколько из них упали, из-за чего началась давка и возникла паника. Службе безопасности, несмотря на все усилия, не удалось взять ситуацию под контроль и остановить толпу. Сейчас на месте трагедии работают медики и полиция. На фестиваль, который проводится раз в 12 лет и длится более месяца всегда приезжают более 400 миллионов паломников. Поэтому он является крупнейшим в мире религиозным собранием.