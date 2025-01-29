ДТП со смертельным исходом – на МКАД столкнулись две фуры и легковушка

ДТП со смертельным исходом. В Минске около 10 часов утра на МКАД столкнулись две фуры и легковушка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. От полученных телесных повреждений 55-летний водитель большегруза скончался на месте происшествия. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД города Минска, МЧС и следственно-оперативная группа. Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и осмотрительности на дорогах. Неукоснительное соблюдение ПДД – залог безопасности.

Также 29 января мужчину сбили прямо на выходе из трамвая. Инцидент произошел на улице Якуба Коласа. Женщина за рулем Peugeot не остановилась, чтобы пропустить пассажиров общественного транспорта. В итоге 36-летний мужчина доставлен в больницу. ГАИ проводит проверку.