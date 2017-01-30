Лишение свободы на 11 лет и конфискация имущества: оглашен приговор бывшему владельцу «Мотовело» Александру Муравьеву

Новости Беларуси. В Минске 30 января суд поставил точку в громком деле. К внушительному сроку лишения свободы приговорен Александр Муравьев – один из бывших владельцев завода «Мотовело». Процесс длился более трех месяцев.

Бизнесмена задержали еще летом 2015 года. Муравьева признали виновным в мошенничестве, хищении, уклонении от уплаты налогов, в организации и пособничестве в совершении преступлений. Также решилась судьба еще двух обвиняемых по этому делу.

11 лет лишения свободы, конфискация имущества, колония усиленного режима и лишение права занимать определенные должности. Поставлена точка в громком деле «Мотовело». 30 января вынесен приговор одному из бывших владельцев завода, а также двум обвиняемым по этому дело.

Камеры и журналисты перед залом заседаний, да и в самом суде многолюдно. Родственники, друзья, знакомые. Три фигуранта громкого дела, более трех месяцев длился процесс, на оглашение приговора потребовалось около 30 минут. И как итог – бизнесмену и одному из бывших владельцев завода «Мотовело» приговор: 11 лет лишения свободы. При этом гособвинители требовали на год больше. Виновен по всем пяти составам преступления.

Как оказалось, акции завода продавались по номинальной цене, а это в 7,5 раз ниже рыночной. В свою очередь от покупателя – инвестиции. Вот только 20 млн долларов на нужные счета поступали едва ли. В течение нескольких дней перечислялись на подконтрольные обвиняемому фирмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Асрян, старший помощник прокурора Фрунзенского района Минска:

В 2012 году компанией покупателям, инвесторам предоставляется отчет о якобы полном исполнении условий договора о купле-продаже. Именно этот подложный отчет позволил обманным путем завладеть акциями ОАО «Мотовело». Примечательно и то, что в течение месяца после разблокировки акций они перепродаются от одной подконтрольной компании обвиняемого другой – австрийской компании.

Но и это далеко не все. Среди обвинений – мошенничество, хищение, уклонение от уплаты налогов, организация и пособничество в совершении преступлений. Судьба еще двух обвиняемых по этому делу тоже решилась сегодня.

Экс-директора «Мотовело» Казимира Мороза приговорили к пяти годам ограничения свободы. Экс-замдиректора Татьяну Луковец – к году лишения свободы и освободили от отбывания наказания. Уже истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Тем временем сторона защиты от каких-либо комментариев журналистам отказалась. Но адвокат, ни секунды не сомневаясь, заявила: приговор они будут обжаловать. Тем более время еще есть.