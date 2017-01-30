В Добрушском районе мужчина упал в колодец и был вытянут из ледяной воды только через семь часов

Новости Беларуси. На хуторе вблизи Добруша спасли человека, упавшего в колодец. Местный житель утверждает, что провел в ледяной ловушке целых семь часов. К счастью родных и близких, мужчина не просто остался жив: единственное последствие падения с пятиметровой высоты и многочасового пребывание в ледяной воде – ссадина на голове. Медики не перестают удивляться резервам человеческих возможностей.

На глубине в шесть метров мужчина оказался по пояс в ледяной воде. Но сдаваться и не думал. Снова и снова он пытался выбраться из колодца по цепи.

Сергей Белебнев, житель поселка Рассвет Добрушского района:

Добирался до наледи, а потом снова падал. Раз пять или шесть, а потом сдался.

За свою жизнь Сергей Белебнев боролся до последнего: когда силы были на исходе, его крики о помощи услышала соседка.

Наталья Ткачева, соседка:

У них во двор была открыта калиточка. Шла и потом поняла, что он в колодце. Заглянула туда. Он сказал, что живой. Попросил пойти за соседом, потому что одна не вытяну.

Женщина позвонила родным Сергея и поспешила за помощью к соседям. Сын Сергея Александр говорит: буквально «летел» домой.

Александр Белебнев, сын:

Я спускался быстро. Отец уже скрученный был, дрожал, а я его подбадривал: «Сейчас вытащим, все будет нормально».

К тому моменту, когда пришла помощь, Сергей не мог самостоятельно даже обвязаться веревкой. Какого же было удивление, когда врачи объявили: Сергей Белебнев в буквальном смысле вышел сухим из воды.

Степан Руденок, заведующий хирургическим отделением Добрушской ЦРБ:

Ни обморожений, ни признаков повреждений внутренних органов у него обнаружено не было. Сердце работает прекрасно, осложнений со стороны почек мы не наблюдаем. Так что это случай в своем роде уникальный.

Пострадавшего уже выписали из больницы и он находится дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Температура на улице минус 10. Вода в колодце чуть теплее: где-то около 4 градусов, однако руки леденеют. Обычно для человека, попавшего в такие экстремальные условия, счет идет на минуты. Каким образом Сергею Белебневу удалось продержаться 7 часов – настоящая загадка.

Сам Сергей свои суперспособности связывает с армейской закалкой: мужчина считает, что его организм закалили два года в Сибирской тайге и ледяные воды Енисея.