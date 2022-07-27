Спасатели нашли женщину, которая больше суток провела в лесу. Её искали 150 человек

Новости Беларуси. В Борисовском районе спасатели обнаружили женщину, которая больше суток провела в лесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Борисовском районе спасатели обнаружили женщину, которая больше суток провела в лесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пенсионерка ушла собирать ягоды, а когда вечером она не вернулась домой, родственники сообщили о произошедшем в милицию. На поиски пропавшей отправились сотрудники МЧС и районного отдела внутренних дел, но безрезультатно. Зону поиска расширили.
К операции присоединились военные, отряд спецназначения «Зубр», лесники, волонтеры – всего около 150 человек. К вечеру второго дня спасатели обнаружили обессиленную женщину на берегу реки. Ее госпитализировали.