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Спасатели нашли женщину, которая больше суток провела в лесу. Её искали 150 человек

27 июля 2022 11:02
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Новости Беларуси. В Борисовском районе спасатели обнаружили женщину, которая больше суток провела в лесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели нашли женщину, которая больше суток провела в лесу. Её искали 150 человек-1

Пенсионерка ушла собирать ягоды, а когда вечером она не вернулась домой, родственники сообщили о произошедшем в милицию. На поиски пропавшей отправились сотрудники МЧС и районного отдела внутренних дел, но безрезультатно. Зону поиска расширили.

Спасатели нашли женщину, которая больше суток провела в лесу. Её искали 150 человек-4

К операции присоединились военные, отряд спецназначения «Зубр», лесники, волонтеры – всего около 150 человек. К вечеру второго дня спасатели обнаружили обессиленную женщину на берегу реки. Ее госпитализировали.

# Пропавшие люди # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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